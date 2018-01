Preso entala na parede ao tentar fugir de cadeia em Goiás

O preso Rafael Valadão tentou escapar da Cadeia Pública de Ceres, na madrugada desta terça-feira, 4, mas ficou entalado no buraco que abriu na parede da cela, a 156 quilômetros de Goiânia (GO).

Eram 2h quando o preso, com 1.77m de altura e 100 kg, conseguiu passar uma parte do corpo. Porém, a sua obesidade frustrou a fuga. No esforço para superar o buraco, passou a cabeça e os ombros.

Mas, ficou entalado ao tentar passar a barriga. Outros presos ainda tentaram, em vão, empurrá-lo para fora. "Ele nem saia nem entrava de volta à cela", disse um dos presos ao delegado.

O resultado foram, além dos gritos de dor, escoriações produzidas pela alvenaria e ferros que reforçam as paredes, além de lesões no tórax e costelas.

Para livrá-lo, a PM e o Corpo de Bombeiros empregaram marretas para arrebentar parte da parede. Valadão está em observação, no hospital local, e deverá voltar para a cela ainda nesta terça.

"Ele não precisava fugir", disse José Geraldo de Araújo, agente de Policia. "Ele dependia, apenas, de uma certidão de bom comportamento para responder ao crime de roubo em liberdade", disse.

Ansioso, Valadão preferiu trocar a progressão de regime, a que tem direito, para armar a fuga com outro preso, identificado pela Policia Civil por Adriano Carvalho. Este conseguiu escapar, mas está sendo procurado, pela equipe do delegado Alexandre Alvim, na região.

Na Cadeia Pública de Ceres não há superlotação. Além de Valadão e o fugitivo Adriano Carvalho, haviam 31 presos na noite de segunda-feira, 3.