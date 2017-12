Preso ex-prefeito por financiar quadrilha A Polícia Federal prendeu Argeu Vieira, ex-prefeito de Boa Viagem, no sertão central cearense. Ele é acusado de envolvimento no furto milionário ao Banco Central de Fortaleza, em agosto de 2005. De acordo com a PF, Vieira teria ajudado a financiar a ação com R$ 100 mil. Em troca, teria ficado com R$ 4 milhões dos R$ 164,7 levados do caixa-forte do BC pelos ladrões.Mais de cem pessoas já foram denunciadas à Justiça por participação no crime - a maioria por lavagem de dinheiro.