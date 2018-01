Preso falsificador que trabalhava para Beira-Mar A Polícia Federal prendeu hoje, em Londrina, um homem acusado de ter ajudado a quadrilha do traficante Fernandinho Beira-Mar com a falsificação de documentos. Similiano Artilha Rodrigues Filho vinha sendo investigado havia alguns meses e foi preso em flagrante, quando entregava uma guia de liberação de veículo alienado para Samuel Cortez Filho, comprador de Arapongas (PR), autuado como co-autor nos crimes de falsificação de documento, falsidade ideológica e uso de documento falso. O delegado do Núcleo de Combate a Entorpecentes em Londrina, Nilson Antunes, acredita que Similiano tinha como clientes outras quadrilhas de traficantes que atuam no eixo Rio-São Paulo. Na casa dele foram encontrados diversos equipamentos de última geração, além de dezenas de documentos públicos e privados dos mais variados tipos, que serão submetidos a perícia para saber da autenticidade. Similiano também tinha relações com assaltantes de bancos, dos quais recebia talões de cheque em branco, que tinham os nomes raspados e falsificados para posterior revenda a estelionatários e traficantes.