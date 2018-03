Preso foragido suspeito de matar 40 pessoas no Rio

Acusado de vários homicídios e suspeito de participação em pelo menos 40, entre eles os de dois PMs, Alexandre Jorge Nascimento, 30 anos, conhecido como "Jason", foi preso na quarta-feira, 22, por agentes do Setor de Homicídios da 64ª Delegacia, de São João de Meriti, Baixada Fluminense.

Detido em seu estabelecimento comercial, no bairro de Coroado, em São Fidélis, no norte do estado, Jason estava foragido do sistema prisional de Macaé. Contra ele a justiça já havia expedido cinco mandados de prisão, a pedido de delegados de Meriti, Belford Roxo e Macaé.

Um dos crimes em que é Jason é apontado como autor, em julho de 2008, em Meriti, a vítima foi o cabo PM Márcio Flávio Maia, lotado no batalhão da cidade. Segundo a Polícia Civil, Alexandre seria matador de aluguel e teria iniciado os assassinatos aos 15 anos de idade.