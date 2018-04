Preso homem que abusava de menina Um homem, de 38 anos, foi preso ontem em São Paulo, acusado de manter relações sexuais com uma menina de 8 anos de idade, filha de sua namorada, e de produzir, armazenar e divulgar fotos pela internet. Segundo a Polícia Federal, ele foi preso em sua casa, em São Miguel Paulista, zona leste, onde foi achado o computador com as fotos. Ele vai responder por atentado violento ao pudor, estupro e crimes de produção, fornecimento e armazenamento de pornografia. A pena soma 40 anos de prisão.