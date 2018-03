Preso homem que confessou ter matado criança de 8 anos no Mato Grosso

SÃO PAULO- Está preso temporariamente (por 30 dias) o homem que confessou ter matado, em Juara, no Mato Grosso, Lucas Dias Pinheiro, de 8 anos. Valdeir Liche Ribeiro Reis, de 23 anos, contou ter dado vários golpes na cabeça do menino e jogado o corpo em uma represa porque a vítima o havia xingado.

O delegado da Polícia Civil do MT, Luiz Henrique de Oliveira, indiciou Valdeir por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O garoto desapareceu no dia 3 deste mês e teve o corpo localizado no dia 18, dentro da represa, em um sítio próximo a Juara.

O detido disse que encontrou com o menino próximo à porteira de acesso ao sítio, e o garoto lhe teria xingado. O menino foi arrastado para a represa onde foi afogado e colocado sob uma prancha, amarrada com duas pedras. Conforme o delegado, a criança não sofreu abuso sexual.

Valdeir é vizinho da família da vítima. Ao final do inquérito, o delegado vai pedir a prisão preventiva do acusado.