Preso homem que matou esposa na frente da filha em SC

SÃO PAULO - Maikon Michel Fernandes, vulgo "China", de 28 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira, 16, por tráfico de drogas, em Braço do Norte, Santa Catarina. Ele é acusado também de matar a esposa com dois tiros na cabeça, na presença da filha de quatro anos. Ele estava foragido da Polícia do Paraná há cinco meses.

Depois de matar a esposa com dois tiros na cabeça, na presença da filha de quatro anos, "China" teria fugido da cidade de Colombo, no Paraná, para Santa Catarina. Após cinco meses foragido, ele foi localizado em uma residência no Morro da Formiga, no município de Braço do Norte, através de um trabalho conjunto entre as Polícias Civil e Militar daquela cidade.

Na casa onde o criminoso estava foi apreendido um revólver calibre .38, com seis munições intactas e numeração raspada, podendo ser esta a arma utilizada para cometer o homicídio. Além disso, foram apreendidos uma porção de maconha e diversos aparelhos eletrônicos. Um adolescente de 17 anos, que auxiliava na venda de entorpecentes, estava no local e foi apreendido. O detido continua sendo investigado pela suspeita de ter cometido outros homicídios e assaltos no Paraná.