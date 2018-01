Preso integrante de quadrilha que assaltava condomínios de luxo A Polícia Civil prendeu esta manhã um dos integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a condomínios de luxo na região do ABC Paulista. Kesley Pereira Gomes, de 24 anos, foi preso na região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, após um mês de investigações. No dia 28 de junho deste ano, o líder da quadrilha, Rogerio Lopes Contato, de 24 anos, foi preso depois de ter participado de uma ação em que 15 apartamentos de um condomínio foram invadidos, em São Bernardo do Campo.