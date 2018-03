Preso mais um suspeito de arrastão em condomínio em SP Após uma denúncia anônima, policiais militares prenderam no início da tarde desta segunda-feira, 22, Reinaldo Moraes Lacerda, conhecido como Batata, mais um dos 15 acusados de participar do arrastão em um condomínio de luxo na Rua Bela Cintra, nos Jardins, zona sul de São Paulo, no dia 29 de março de 2006. Na ocasião, o apresentador João Kléber, que morava na cobertura do prédio, também foi roubado. De acordo com a PM, por volta das 13h30, uma denúncia levou os policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) à Rua Amado Benedito Villas Boas, no Jardim Marcelo, também na zona sul, onde o suspeito, que aparece em cenas gravadas no circuito de TV do prédio, estava escondido e acabou preso. . Com ele, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, aproximadamente três quilos de maconha, cerca de R$ 4,7 mil em dinheiro, além de munições de diversos calibres, um veículo Audi e um Astra. Um casal que estava com Lacerda no momento da prisão também acabou detido. Pelo menos outros dois integrantes da quadrilha já foram detidos.