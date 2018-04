Preso menino de 14 anos que confessou 13 assassinatos A Delegacia de Homicídios do Espírito Santo assumiu as investigações de 13 assassinatos cometidos em cinco meses por X., de 14 anos. Ele foi preso anteontem, em Jacaraípe, no município de Serra, na Grande Vitória, e, segundo a polícia, confessou os crimes. Ele disse ter agido a mando do traficante Valdete de Jesus, o Betinho, que, segundo a polícia, está fora do País. X. foi preso numa operação da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio (DRCP), que investigava assaltos na região. Ele contou ter sido o sexto de sete filhos. Foi criado pela avó. Aos 10 anos, teria sido aliciado pelo tráfico. "Parece que ele era conhecido pela coragem. Ele matava sozinho, de dia ou à noite", disse o delegado Danilo Bahiense. O adolescente costumava usar um revólver calibre 38 e duas pistolas, de calibres 9 e 45 milímetros. "O Betinho determinava até mesmo com qual calibre a vítima seria morta, como demonstração de força", disse o delegado. X. está na Unidade de Internação Provisória (Unip). Ele disse ao delegado que está arrependido e gostaria de "sair do crime".