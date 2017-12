Preso morre espancado em presídio de Pernambuco

Um detento ainda não identificado morreu na madrugada desta quinta-feira, 21, depois de ser espancado por cerca de dez outros presos dentro do pavilhão A, do presídio Aníbal Bruno, no Recife. De acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização, o preso chegou a ser levado para o Hospital Otávio de Freitas, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informação sobre o que teria causado o espancamento nem sobre os nomes dos agressores, segundo a secretaria.