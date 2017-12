Preso namorado acusado de esfaquear médica em SP Márcio José Barros, 28, acusado de tentar assassinar com cerca de 30 golpes de facas sua namorada, a médica anestesista Ciliane Feriolli Alves, de 40 anos, foi preso nesta manhã por policiais da 5ª Dise do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc). Ele estava em um flat em Moema, na zona sul de São Paulo. Ciliane está internada em estado grave no Hospital das Clínicas. Segundo a Rádio Jovem Pan, o criminoso reagiu à prisão, tentou fugir, mas depois confessou ter matado a namorada porque era humilhado por ela.