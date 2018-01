Preso no Rio traficante que ordenou série de ataques em 2006

Policiais militares do 4.º Batalhão da Polícia Militar (São Cristóvão, na zona norte) prenderem no fim da noite desta quinta-feira o traficante Marcelo Ricardo Pereira, de 36 anos. Boto, como é conhecido, é acusado de ser um dos mandantes de uma série de ataques que ocorreram na cidade e deixaram pelo menos 19 mortos e 34 feridos nos últimos dias de dezembro de 2006.

De acordo com a polícia, Boto é o chefe da venda de drogas no Morro do Tuiuti, na zona norte, e foi preso quando dirigia um Palio Weekend, que havia sido roubado na Tijuca. Com o criminoso, os policiais apreenderam uma pistola Glock, 40 milímetros.

Entre as ações atribuídas a Boto está o ataque a um ônibus da Viação Itapemirim, que partiu de Vitória (ES) para São Paulo. O veículo com 28 pessoas foi incendiado na Avenida Brasil. Oito passageiros morreram e sete ficaram feridos, entre eles a modelo Bia Furtado, que teve 45% do corpo queimado, passou por dez cirurgias e seis enxertos de pele.