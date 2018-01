Preso no RJ chefe do tráfico da favela Furquim Mendes

Policiais militares do Rio de Janeiro prenderam, na manhã deste domingo, Vagner Moreira de Almeida, de 23 anos, conhecido como "2T". Ele é chefe do tráfico na favela Furquim Mendes, no bairro Jardim América.

O traficante foi preso quando policiais realizavam uma incursão em Furquim Mendes, no local conhecido como Beco do Flamengo. Vagner estava em um barraco.

Com ele foram apreendidos 19 frascos de cheirinho da loló, 46 trouxinhas de maconha, 20 papelotes de cocaína, 57 pedras de crack e uma carabina. Nenhum tiro foi disparado durante a operação, segundo a PM.