Preso policial com 77,5 kg de maconha Um policial civil de Minas Gerias foi preso na madrugada de ontem na Rodovia Raposo Tavares, em Assis (SP), acusado de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o policial, que não teve seu nome divulgado, levava no porta-malas do carro 81 tabletes de maconha, totalizando 77,5 kg, em viagem para Ubá (MG). Além da droga, foram apreendidos com ele 700 cartuchos de diversos calibres, celulares, rádios HT e aparelho GPS.