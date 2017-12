Preso segundo suspeito de assalto a casa de empresário inglês na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - Mais um suspeito de participação no assalto à residência do empresário inglês Christopher Freeman, dono das Casas Granado, foi preso pela policia no Rio. Marco Antônio Pereira Júnior, de 28 anos, conhecido como "Betão", foi localizado durante a noite de segunda-feira, 27, por investigadores da Delegacia da Barra da Tijuca (16ªDP). O criminoso deve ser apresentado à imprensa nesta terça-feira, 28.

Segundo os policiais, ele trabalhava durante o dia em um posto de gasolina, no mesmo bairro onde fica a delegacia, e à noite fazia um "bico" como assaltante ao lado de comparsas. Na tarde de segunda-feira, 27, a polícia já havia sido apresentado outro assaltante, Francisco Bento Oliveira de Paula, de 25 anos. O terceiro, identificado como Jefferson Mota Silva, continua foragido. O assalto ocorreu no último dia 21 na Estrada do Joá, em São Conrado, na zona oeste do Rio. Dinheiro e joias foram levados da casa.