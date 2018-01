Preso seqüestrador que levou surra em Piedade A Polícia Civil de Piedade (SP) prendeu ontem um dos dois homens acusados de tentar seqüestrar uma enfermeira no sábado, que acabaram levando uma surra da vítima e de seu pai. O suspeito, Cláudio Roberto Dias, de 24 anos, estava escondido na zona rural do município. Inicialmente ele negou participação no crime, mas foi reconhecido pelo pai da vítima. A polícia já identificou o segundo seqüestrador, que começou a ser procurado ontem. O suspeito foi identificado pelo prenome de Edson, mas a polícia acredita que seja um nome falso.