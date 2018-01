SÂO PAULO - Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira, 20, cinco suspeitos com armas e drogas na comunidade Itambi, no município de Itaboraí, no Rio de Janeiro.

Um dos presos é apontado como chefe do tráfico de drogas da favela. Foram apreendidos dois revólveres, uma pistola, 3.175 papelotes de cocaína e dois rádios transmissores. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).