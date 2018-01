Preso suspeito de abusar da filha, enteada e sobrinha no Rio

José Paulo da Silva Barcelos, de 51 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira, 13, em Neves, no Rio, acusado de abusar sexualmente de pelo menos quatro menores. Entre as vítimas estão a própria filha, a enteada e a sobrinha do homem, além de amigas de escola das menores.

Segundo a polícia, o criminoso foi localizado em um sítio na Estrada Trajano de Moraes, Distrito de Santa Rosa, em Macuco. De acordo com os agentes, Barcelos pretendia fugir para Maceió onde tem familiares. No momento da prisão ele confirmou ter abusado das menores.