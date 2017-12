Preso suspeito de arrombar caixas eletrônicos no Rio

SÃO PAULO - Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 21, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em arrombar caixas eletrônicos no Estado do Rio de Janeiro.

Ele foi localizado na casa de parentes no bairro de Madureira, na zona norte do município do Rio. O suspeito foi preso por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça, pelo crime de formação de quadrilha.

O criminoso tem passagens pela polícia por roubo de carro e de carga. Ele também é investigado pela Polícia Civil do Pará por roubo a banco.