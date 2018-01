Preso suspeito de assaltar prédio onde morava João Kleber A polícia de São Paulo prendeu na noite de terça-feira, 22, Wellington William Santana Furtuoso, de 22 anos, acusado de assaltar o condomínio onde morava o apresentador João Kleber, no bairro Jardins, em 29 de março. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Furtuoso foi detido na Vila São José, zona sul de São Paulo, por volta das 21h30. Com ele, a polícia apreendeu uma metralhadora da Polícia Militar de Minas Gerais e uma pistola calibre 45.