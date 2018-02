Preso suspeito de atirar em menina no carnaval em Salvador A polícia prendeu um homem suspeito de ter matado a menina Joilma Santos, de 9 anos, durante o carnaval de Salvador, na Bahia, segundo informações da Globonews. Juraci Pereira Santos confessou o crime e disse que tinha usado cocaína e álcool, segundo os policiais. A arma do crime estava com a namorada dele, que também foi detida. Joilma voltava para casa com a mãe, na segunda-feira, 19, de carnaval, quando o ônibus em que elas estavam foi atingido por tiros. Ela foi baleada na cabeça e morreu na hora.