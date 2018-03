Preso suspeito de comandar tráfico na favela da Galinha, zona norte do Rio

SÃO PAULO - Policiais da 44ª Delegacia de Polícia, de Inhaúma, na zona norte do Rio, prenderam nesta quinta-feira, 14, um traficante que é apontado como o segundo homem no comando do tráfico de drogas da Favela da Galinha, localizada na região.

Cláudio Júnior Caetano de Deus, de 18 anos, foi preso em sua casa, na Rua Relicário, no Complexo do Alemão, às 6h30. No imóvel foram apreendidas duas granadas, munições para fuzil 762, cocaína e maconha.