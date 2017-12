Preso suspeito de envolvimento em ataques contra a PM No final da noite desta quarta-feira (dia 7), após denúncia anônima, policiais militares detiveram traficante suspeito de envolvimento na onda de ataques a autoridades policiais e prédios públicos e privados, no Estado de São Paulo, em 2006. Eduardo Perez, de 30 anos, foi preso em sua casa, em Pirituba, região noroeste da capital paulista. Às 23 horas, os policiais invadiram a casa do traficante e com ele apreenderam uma pistola calibre 380 e várias porções de maconha, crack e cocaína. Conforme o que foi denunciado, em um dos ataques de 2006 Eduardo teria matado um policial militar. Ele, que negou ter participação nos ataques, de acordo com a denúncia seria "soldado" do Primeiro Comando da Capital (PCC) - facção que controla o crime organizado de dentro do sistema prisional paulista. Durante a ação da PM, a esposa do suspeito ainda tentou argumentar que os policiais não poderiam ter entrado na casa dela sem um mandado judicial, mas os PMs ameaçaram prendê-la também e deram continuidade à revista pelos cômodos do imóvel. O traficante foi preso e indiciado por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.