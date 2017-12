Preso suspeito de matar pai de atriz do <i>Sítio do Pica Pau</i> Foi preso no início da madrugada deste sábado, 3, na Baixada Fluminense, Thiago Figueira da Nóbrega, 20 anos, que, segundo a polícia, confessou ser um dos autores do assassinato de Fernando Luiz Drummond Xavier, de 45 anos. A vítima era pai da pequena atriz Isabelle Drummond, de 12 anos, que interpreta a personagem Emília, no seriado infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo, exibido pela rede Globo de Televisão. Fernando foi atingido por um tiro no olho, disparado por um dos dois ocupantes de uma moto, na segunda-feira, dia 26, em Piratininga, região oceânica de Niterói. Gerente de posto de gasolina, no mesmo bairro, ele foi abordado pelos criminosos, que estavam em uma motocicleta Titan, ao descer do próprio carro, quando se dirigia a uma banco para depositar R$ 7 mil. A dupla fugiu sem levar o dinheiro. Xavier chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. A prisão de Thiago Nóbrega, em São João do Meriti, após uma denúncia anônima, pode ajudar a polícia a esclarecer o crime instaurado como "tentativa de roubo seguida de morte", na delegacia Itaipu (81ª DP). Isabelle completa 13 anos, no próximo dia 12 de abril, e está se despedindo do papel de Emília, que interpreta há seis anos. Em suas entrevistas sempre destaca o medo da violência e o temor de perder os pais e a irmã.