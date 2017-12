Preso suspeito de matar segurança de Beltrame

A polícia prendeu na manhã desta quarta-feira, 12, no Complexo da Alemão, um dos suspeitos de matar um segurança do secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame. O sargento da Polícia Militar Natan Evaristo da Silva, de 44 anos, foi morto em 29 fevereiro deste ano quando ia para o trabalho na casa do secretário. Ele foi encurralado na Linha Amarela e os suspeitos dispararam 80 vezes no seu carro. O suspeito Emerson da Silva Viana, conhecido como Neném, foi detido dentro de casa, em Chatuba, segunda a Polícia Militar. Com ele foi apreendida uma pistola 380.