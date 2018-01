Preso suspeitos de assaltar estacionamento do Aeroporto Galeão

SÃO PAULO - Um homem de 26 anos foi preso por suspeita de planejar o assalto ao estacionamento do Aeroporto Internacional (Galeão), no Rio de Janeiro. O crime aconteceu no dia 30 de janeiro. Na ocasião, foram roubados R$ 86 mil em dinheiro.

O preso trabalha na empresa que administra o estacionamento. Segundo a Polícia Civil, ele foi levado para a Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ). Além dele, outros três criminosos envolvidos com o roubo já foram identificados.