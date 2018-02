Preso trio suspeito de assaltos a condomínios em SP Três homens, suspeitos de integrar quadrilha que assalta condomínios, foram detidos, por volta da 1 hora desta quarta-feira, 25, na Rua Alonso Calhamares, em Vila Regente Feijó, região do Tatuapé, na zona Leste da capital paulista. O trio, que ocupava dois carros - um Voyage e um Gol - foi abordado quando policiais militares faziam patrulhamento na região. Conforme a polícia, nos carros foram encontrados um revólver calibre 22, dois radiocomunicadores do tipo HT, algemas plásticas, supostamente usadas para imobilizar vítimas, fitas para vedação e outras ferramentas. Segundo a PM, todos os detidos já possuem antecedentes criminais, sendo que um deles teria amizade com um bandido preso recentemente ao tentar roubar um condomínio na região.