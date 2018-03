Preso trio suspeito de integrar rede internacional de pedofilia

Três pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 5, no Paraná e em Santa Catarina, acusadas de integrar uma rede internacional de pedofilia pela internet. Segundo a Polícia Federal, foram detidos um professor universitário, um professor de música e um técnico em eletrônica, nas cidades de Maringá e Campo Largo, no Paraná, e em Joinville, Santa Catarina.

De acordo com a PF, um estudante de Campo Largo já havia sido detido em 13 de outubro, também por pedofilia. Em Maringá, foi encontrado material de pornografia infantil, como vídeos e fotos com os abusos de menores, na casa do professor universitário. Segundo a PF, os suspeitos aliciavam as crianças e produziam os vídeos e as fotos divulgadas pela internet. A operação contou com a ajuda de agentes do FBI. Segundo a PF, novas prisões podem ocorrer nos próximos dias.