Preso trio suspeito de roubar caminhões em São Paulo Três integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de caminhões e cargas foram presos no final da noite de segunda-feira na região da Mooca, zona leste de São Paulo. O flagrante ocorreu no interior da empresa Aço Nobre, no momento em que policiais da 1ª Companhia do 21º Batalhão averiguavam uma denúncia anônima. Dentro da empresa, a polícia encontrou um caminhão carregado com duas bobinas de aço. O veículo e a carga haviam sido roubados no início da tarde, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O motorista Kenedy Ferreira Vasconcelos, de 36 anos, saiu de Minas Gerais com destino à empresa Manguel, em São Bernardo, onde foi atacado. Dois homens armados o dominaram nas proximidades da Via Anchieta e assumiram o controle do caminhão. Vasconcelos foi encapuzado, colocado em outro veículo, e levado para um cativeiro. No final da noite, ele foi posto novamente no veículo e, 15 minutos depois, libertado na Via Anchieta, onde pediu ajuda a policiais rodoviários. No Galpão da Mooca, os policiais militares prenderam Róbson Oliveira Santos, de 48 anos, que conduzia o caminhão, Luciano Lima de Curcio, de 30, proprietário do galpão, e Mozar da Conceição Silva, de 47, que pretendia ficar com as bobinas roubadas. O trio foi encaminhado ao 18º Distrito Policial, no Alto da Mooca, e autuado em flagrante por receptação pelo delegado João Carlos dos Santos. No galpão da empresa Aço Nobre havia outra cerca de 150 bobinas de aço, cuja procedência deverá ser averiguadas pela polícia.