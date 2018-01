Preso um suspeito de matar Nelson Schincariol A polícia prendeu na noite desta terça-feira o garçon Valdinei Sabino da Silva, de 25 anos, considerado suspeito de participação na morte do empresário José Nelson Schincariol, de 60 anos, assassinado com três tiros na noite de segunda-feira em Itu, no interior paulista. Silva teria sido reconhecido através de fotografia, por uma das testemunhas. A prisão do rapaz foi confirmada pela sua mãe, Lourdes Marques da Silva, de 56 anos. Ela compareceu à delegacia acompanhada do filho Valmir Sabino para denunciar o que considerou uma arbitrariedade da polícia. Segundo a dona-de-casa, cerca de 20 policiais invadiram sua residência e quebraram móveis à procura de uma suposta arma. ?Eles disseram que tinham um mandado mas não apresentaram?, acusou.