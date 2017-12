Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central do Rio Grande do Sul.

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes para que pudesse fazer o registro.

À delegada Alessandra Padula, que instaurou um inquérito para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertencem que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.