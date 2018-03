Presos 12 acusados de fazer prefeito refém A polícia do Paraná prendeu no fim de semana 12 pessoas acusadas de terem participado de uma série de assaltos na sexta-feira em Ortigueira, a 250 quilômetros de Curitiba. Numa das ações dos criminosos, o prefeito Geraldo Magela do Nascimento (PSDB) e três policiais militares foram feitos reféns. Ainda há quatro mandados de prisão a serem cumpridos. Entre os detidos está Oscar Rodrigues dos Santos, ex-policial militar. Foram recuperados R$ 78 mil dos valores roubados nos assaltos.