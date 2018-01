Presos 18 suspeitos de tráfico de drogas no Paraná e em SP

Dezoito pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 23, por envolvimento com o tráfico internacional de drogas, durante a operação Mula, organizada pela Polícia Federal, nos Estados do Paraná e São Paulo. Cerca de 100 policiais cumpriram os 16 mandados de busca e apreensão e 18 de prisão em Maringá, Paranavaí, Nova Londrina, Marilena, cidades do Noroeste do Paraná, e na cidade de Bauru, no interior paulista. De acordo com a PF, a operação - que começou em 2007, no Maringá, e contava com o apoio da Justiça Federal e Ministério Público Federal - já prendeu 31 pessoas no período, responsáveis pela aquisição de entorpecentes no Paraguai, Bolívia e Colômbia, que seriam distribuídos no Brasil. Foram apreendidos também 14 veículos, cinco quilos de haxixe, 9,5 quilos de maconha e 29 quilos de cocaína. O grupo investigado possui integrantes de alta periculosidade, reincidentes na prática de tráfico de drogas e também está envolvido na prática de homicídios e tentativas de homicídios.