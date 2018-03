Presos 2 membros da ''gangue da marcha à ré'' A loja Super Bike, na Rua General Osório, no centro de São Paulo, foi vítima dos furtos praticados pela "gangue da marcha à ré", que usa carros para arrombar portas de ferro de comércios. A loja de acessórios para motociclistas foi invadida à meia-noite de ontem. Testemunhas anotaram a placa do carro usado no crime e avisaram a polícia. Dois homens foram presos e dois estão foragidos.