Presos 5 acusados de tráfico e lavagem Operação entre o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Santos e a Delegacia do Porto prendeu ontem 5 acusados de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo o Gaeco, o bando tem relação com o traficante Ronaldo Barsotti de Freitas, o Naldinho. Os presos são ligados ao Órgão Gestor de Mão de Obra, que cuida da contratação de mão-de-obra no porto.