Presos bandidos que assaltaram igreja evangélica em Embu Um assalto a uma igreja evangélica terminou com quatro bandidos presos na noite desta terça-feira. Armados com um revólver calibre 38, Marcelo Matos Bahia Moura, de 24 anos, Vágner Santos de Oliveira, de 27 anos, Rafael Ferreira de Souza, de 21 anos, e um adolescente de 17 anos, invadiram um templo da Igreja Batista, na Rua Wenceslau Braz, no Jardim Presidente Kennedy, em Embu, na Grande São Paulo. No momento da invasão não havia culto, mas um grupo de cerca de 60 fiéis participava de curso na igreja. Após tomarem celulares e dinheiro dos fiéis, além de dois computadores do templo, os assaltantes deixaram o local e fugiram em um Volkswagen Logus. No entanto, sem saber, foram perseguidos por uma das vítimas em uma moto. Quando encontrou uma viatura da 01ª Companhia do 36º Batalhão, o rapaz alertou os policiais sobre o assalto. Na Estrada Pirajussara-Valo Velho, os policiais localizaram o veículo e começaram a perseguir a quadrilha, que acabou batendo o carro contra um poste, já no bairro do Jardim Mitisutani, região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Os assaltantes foram encaminhados ao 47º Distrito Policial, do Capão Redondo, e indiciados por roubo, exceto o menor, que será encaminhado à Fundação Casa, antiga Febem.