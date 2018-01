Presos beneficiados com indulto assaltam Dois presidiários beneficiados com indulto de Páscoa integravam a quadrilha que assalto uma casa e manteve uma família refém, anteontem à noite, na Vila Zelina, zona leste da capital. Após o roubo, os criminosos foram perseguidos pela polícia. Baleado, um dos detentos morreu. Dois foram presos. O quarto integrante do grupo fugiu.