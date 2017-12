Presos cavam túnel e fogem de Pedrinhas

SÃO LUÍS - Uma nova fuga de presos do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão, aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 17. Detentos escaparam por um túnel cavado no Presídio São Luís I. A Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária (Sejap) ainda contabiliza os presos para divulgar quantos fugiram. Informações preliminares dão conta de que 11 escaparam. Esta é a segunda fuga em uma semana.

Irritado, o secretário da Sejap, Sebastião Uchôa, afirmou que não foi realizada vistoria de domingo, 14, a terça-feira, 16, no presídio, o que permitiu que os presos cavassem o túnel. Ele afirmou que a secretaria apurará e que os responsáveis serão punidos.

A Tropa de Choque da Polícia Militar ocupou a penitenciária na manhã desta quarta-feira, e o clima é tenso na unidade prisional.

No último dia 10, 36 presos fugiram da penitenciária após um caminhão caçamba derrubar o muro do Centro de Detenção Provisória . Até o momento, somente dois presos que fugiram dia 10 foram recapturados.