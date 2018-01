Presos da penitenciária de Lucélia estão rebelados Presos da penitenciária de Lucélia, no oeste de São Paulo, na região de Presidente Prudente, estão rebelados desde o meio-dia desta segunda-feira e fizeram cinco reféns. É a quarta rebelião registrada no estado e menos de 24 horas. Uma delas, em Bauru, terminou e os dois agentes feitos reféns foram libertados. As detentas da Penitenciária Feminina na capital paulista e os presos do presídio de Ribeirão Preto continuam rebelados. O presídio de Lucélia tem capacidade para 792 detentos mas abriga 1195. O motim começou depois que um preso foi baleado no braço ao tentar fugir pelo portão principal. Ele estava armado, mas a Secretaria de Administração Penitenciária não confirmou ainda se a arma era verdadeira ou não.