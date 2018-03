Presos de Getulina agridem 2 funcionários Dois funcionários foram agredidos por 300 presos na ala Raio 4 da Penitenciária de Getulina, no noroeste do Estado, na tarde de quarta-feira. Um dos agentes penitenciários, J.M., de 33 anos, sofreu fraturas no rosto e corre o risco de ficar cego de um olho. Por determinação do diretor-geral da unidade, os agentes penitenciários J.M. e J.C. foram ao Raio 4 para tentar resolver um conflito entre os presos. Assim que abriram as celas, os funcionários foram dominados e atacados pelos detentos.