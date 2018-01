Presos diagnosticados com tuberculose são transferidos no Paraná

SÃO PAULO - Dez presos diagnosticados com tuberculose na delegacia de Sarandi foram transferidos para o Complexo Médico Penal (CMP) da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, em Curitiba, no Paraná. A transferência foi pedida pela vara criminal do município.

Os três primeiros detentos chegaram no CMP no dia 20 de janeiro. Outros sete vieram na terça-feira, 7. A medida é para conter a doença na delegacia, consequência da superlotação.

Além desses presos, outros 25 apenados da delegacia vão para o CMP na próxima terça-feira, 14. A autorização para essa transferência foi expedida na tarde desta sexta-feira, 10, pela juíza corregedora de presídios de Curitiba, Ana Paula Becker.

Maria Tereza lembra que, desde o começo desta gestão, já foi reduzido de 16 para 12 mil o número de presos em delegacias de polícia do Paraná. Até o fim deste ano, outros 4 mil devem ser absorvidos pela secretaria.