Presos do caso Dorothy terão Páscoa em casa Os três condenados pela morte da missionária Dorothy Stang, em fevereiro de 2005, vão poder passar a Páscoa com a família. O pistoleiro Rayfran das Neves, seu comparsa Clodoaldo Batista e o capataz Amair Feijoli foram beneficiados com a saída temporária concedida ontem a 500 presos no sistema prisional do Pará. Eles têm de retornar para a prisão na segunda-feira.