Presos do semi-aberto são detidos após assaltarem mansão A Polícia Militar prendeu, no início da tarde desta quarta-feira, 30, cinco homens acusados de assaltarem uma mansão no Brooklin, na zona sul de São Paulo, pela manhã. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os cinco são presidiários do regime semi-aberto da penitenciária de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e foram detidos no Cambuci, centro de São Paulo. Ainda segundo a SSP, os objetos roubados da casa, inclusive três carros, foram recuperados.