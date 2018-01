Presos dois acusados de chefiar tráfico Duas operações da Polícia Civil do Rio resultaram ontem na prisão de dois chefes do tráfico. Em Copacabana (zona sul), foi preso Deílson Henrique de Oliveira, de 35 anos. Um homem morreu ao trocar tiros com os policiais. Em Engenho Novo (zona norte), foi preso Wellington da Silva Assumpção, de 26 anos.