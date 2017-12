Presos dois acusados de matar idosa espancada no PR

A polícia de Imbituva, na região central do Paraná, prendeu, entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira, 28, duas pessoas acusadas de terem assaltado e espancado até a morte a aposentada Antonina Krutsch, de 84 anos, moradora na comunidade de Balaio, no município de Ivaí, na noite de segunda-feira. De acordo com os policiais, eles espancaram a idosa para que ela dissesse onde tinha guardado dinheiro. Eles fugiram com um carro, que era da família de Krutsch, mas abananaram-no em seguida. De acordo com o delegado Josimar Antônio da Silva, os policiais chegaram ao acusado Mauro dos Santos, de 24 anos, colhendo informações de vizinhos, que disseram tê-lo visto rondando a casa da aposentada. Ele foi preso na noite de quarta-feira, em sua casa em um bairro de Imbituva. Nesta manhã, Fábio de Matos, de 19 anos, apresentou-se espontaneamente na delegacia e teria confessado que também participou do crime. Santos já esteve preso por tentativa de homicídio, enquanto Matos cumpriu pena por porte ilegal de armas. Segundo a polícia, Matos disse que o assalto foi tramado enquanto estavam presos, pois Santos conhecia a aposentada e acreditava que ela guardava dinheiro. Mas, eles teriam procurado em toda a casa, sem sucesso. Apesar de ela dizer que não possuía nenhuma quantia, eles não acreditaram e passaram a maltratá-la. "O acusado afirmou que segurou a vítima para Santos espancá-la até a morte", disse o delegado.