Presos dois suspeitos de assassinar segurança de shopping no Rio

SÃO PAULO - Policiais civis prenderam dois homens nesta quarta-feira, 29, apontados como autores do assalto a uma joalheria no Top Shopping, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no dia 31 de janeiro deste ano. Na ocasião, o chefe de segurança do estabelecimento foi assassinado.

As prisões são resultado de cinco meses de investigações. A dupla foi abordada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

O suspeito de disparar contra a vítima participou de pelo menos mais três roubos a joalherias em shoppings do Rio de Janeiro. O outro preso também seria responsável pela morte de outro segurança e de uma criança em um shopping em Itaguaí, na Região Metropolitana, em fevereiro deste ano, durante o roubo a uma joalheria.