Presos em SP dois policiais suspeitos de extorsão Dois policiais civis, identificados como Vitor Marcos Batistela, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e Sérgio Eduardo Camargo, do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), foram presos nesta quinta-feira, 8, numa troca de tiros com policiais militares do 19º Batalhão na Avenida Aricanduva, perto do Shopping Aricanduva, na zona leste da capital paulista. Eles são suspeitos de extorsão. Segundo a PM, por volta das 20h da última quarta-feira, 7, os dois policiais civis teriam abordado um motorista na Avenida Mateo Bei, em São Mateus, dando início a um seqüestro relâmpago. No momento em que faziam patrulhamento pela Avenida Aricanduva, policiais militares desconfiaram do carro, parado num posto de gasolina, o que causou o rápido confronto entre criminosos e PMs. Ninguém ficou ferido. Os dois policiais estariam sendo acusados de extorsão ou extorsão mediante seqüestro. O caso está sendo registrado no 66º Distrito Policial, do Vale do Aricanduva. Até as 5h45 desta manhã, o delegado ainda ouvia vítima e criminosos, obrigando os policiais do plantão do Distrito Policial a não divulgar nem confirmar as informações da PM.