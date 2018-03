Presos enganam polícia e fogem vestidos de pedreiros no Recife

SÃO PAULO - Quatro detentos fugiram na segunda-feira do Presídio Aníbal Bruno, no Recife, após se vestirem com uniformes dos trabalhadores que realizam obras de reforma no local. Três foram recapturados ontem mesmo, segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização. Nesta terça-feira, 7, a polícia continua as buscas ao último fugitivo.

Os detentos colocaram uma escada em um dos muros do presídio, em um trecho que não tem cerca elétrica, e conseguiram fugir para a mata, que fica ao lado do prédio. Os policiais militares, com apoio de agentes penitenciários e uma equipe com helicóptero, conseguiram recapturar três fugitivos.

Segundo a secretaria, foi aberta uma investigação e está sendo apurado como os detentos conseguiram os uniformes.