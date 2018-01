Presos escapam da cadeia pública de Itaquaquecetuba Três presos conseguiram escapar, por volta das 3h30 desta madrugada, da Cadeia Pública de Itaquaquecetuba, localizada na Avenida Emancipação, no centro da cidade, na região leste da Grande São Paulo. Policiais militares conseguiram recapturar um dos fugitivos. Os presos serraram a grade do teto de uma das celas, subiram no telhado e por meio das cordas, feitas com lençóis entrelaçados, fugiram. A Cadeia Pública de Itaquaquecetuba possui quatro celas, com capacidade total para 80 presos, mas abriga mais de 200 homens.